Сили ППО збили 11 дронів-камікадзе, — Повітряні сили України

Сили ППО збили 11 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Сьогодні, 4 квітня, російська армія вдарила по території України ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 11 російських цілей. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил ЗСУ.



«Вночі 4 квітня 2024 р. противник атакував Харківщину ударними БПЛА типу «Shahed-131/136» із Курської області – РФ. Усього зафіксовано пуски 20 «шахедів», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що внаслідок протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 11 ударних безпілотників.



Раніше ми писали, що 4 квітня через нічну атаку на Харків російських дронів Shahed загинули чотири людини, десятеро зазнали поранень різного ступеня тяжкості.