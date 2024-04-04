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В США голосование о помощи Украине могут отложить еще на несколько недель — Bloomberg

04 апреля 2024, 10:31

В США голосование о помощи Украине могут отложить еще на несколько недель — Bloomberg

Голосование Палаты представителей Конгресса США по вопросу помощи Украине маловероятно, по крайней мере, до середины апреля. Отсрочка может оказаться еще больше, поскольку спикер Майк Джонсон все еще ищет способы смягчить сопротивление со стороны республиканских сторонников жесткой линии. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

Отмечается, что команда Джонсона не поделилась каким-либо подробным планом пакета помощи с законодателями-республиканцами и, похоже, не определилась с тем, на каких уступках со стороны администрации президента Джо Байдена, он будет настаивать. Из-за этого ему трудно заручиться поддержкой для голосования на следующей неделе, заявили партийные чиновники.

В интервью Fox News спикер заявил, что выдвинет новые условия помощи. Эти условия могут включать конвертацию помощи в кредит, который Украина в конечном итоге будет обязана погасить, конфискацию российских активов в качестве компенсации и отмену моратория администрации Байдена на новые лицензии на экспорт сжиженного природного газа, сказал Джонсон.

Администрация Байдена в своем заявлении отклонила сделку по оказанию помощи Украине при условии отмены моратория на экспорт СПГ.

Представитель Джонсона Тейлор Холси заявил, что обещание спикера быстрых действий не имело целью обозначить конкретный срок и что Джонсон «опрашивает членов» всей партии относительно плана.

Издание также указывает, что два представителя республиканского руководства заявили, что с технической точки зрения Джонсон все еще может принять решение о плане помощи на выходных и ускорить принятие закона на следующей неделе. Но этот ускоренный график может грозить провалом закона, а также еще больше вызвать недовольство сторонников жесткой линии Республиканской партии.

Представитель Республиканской партии, придерживающийся жесткой линии, Марджори Тейлор Грин из Джорджии в прошлом месяце сделала первый процедурный шаг, инициировав голосование по отстранению Джонсона от поста спикера. Реакция со стороны партийных сторонников жесткой линии по поводу помощи Украине может создать импульс для отставки.

Ранее сообщалось, что выделенный США в марте пакет помощи Украине на $300 млн использовали еще в ноябре 2023 года, когда власти пытались избежать шатдауна из-за отсутствия финансирования.

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