У США голосування про допомогу Україні можуть відкласти ще на кілька тижнів — Bloomberg

Голосування Палати представників Конгресу США щодо допомоги Україні малоймовірне, принаймні, до середини квітня. Відстрочка може виявитися ще більшою, оскільки спікер Майк Джонсон все ще шукає способів пом'якшити опір з боку республіканських прихильників жорсткої лінії. Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Зазначається, що команда Джонсона не поділилася якимось детальним планом пакету допомоги із законодавцями-республіканцями і, схоже, не визначилася з тим, на яких поступках з боку адміністрації президента Джо Байдена він наполягатиме. Через це йому важко заручитися підтримкою голосування наступного тижня, заявили партійні чиновники.

В інтерв'ю Fox News речник заявив, що висуне нові умови допомоги. Ці умови можуть включати конвертацію допомоги в кредит, який Україна зрештою буде зобов'язана погасити, конфіскацію російських активів як компенсацію та скасування мораторію адміністрації Байдена на нові ліцензії на експорт зрідженого природного газу, сказав Джонсон.

Адміністрація Байдена у своїй заяві відхилила угоду щодо надання допомоги Україні за умови скасування мораторію на експорт ЗПГ.

Представник Джонсона Тейлор Холсі заявив, що обіцянка спікера швидких дій не мала на меті визначити конкретний термін і що Джонсон «опитує членів» усієї партії щодо плану.

Видання також зазначає, що два представники республіканського керівництва заявили, що з технічної точки зору Джонсон все ще може ухвалити рішення про план допомоги на вихідних і прискорити ухвалення закону наступного тижня. Але цей прискорений графік може загрожувати провалом закону, а також ще більше спричинити невдоволення прихильників жорсткої лінії Республіканської партії.

Представник Республіканської партії, який дотримується жорсткої лінії, Марджорі Тейлор Грін з Джорджії минулого місяця зробила перший процедурний крок, ініціювавши голосування щодо усунення Джонсона від посади спікера. Реакція з боку партійних прихильників жорсткої лінії щодо допомоги Україні може створити імпульс для відставки.

Раніше повідомлялося, що виділений США в березні пакет допомоги Україні на $300 млн використали ще в листопаді 2023 року, коли влада намагалася уникнути шатдауну через відсутність фінансування.