На оккупированной Луганщине упала полуторатонная авиабомба РФ. Ее взорвали на месте

Очередное падение авиабомбы с российского военного самолета произошло на оккупированной территории Луганской области. На этот раз внештатный сход боеприпаса произошел в районе поселка Штеровка под Хрустальным (Красным Лучом). Об этом «Новостям Донбасса» сообщили местные жители.



По их словам, упала полуторатонная авиабомба. Из-за таких габаритов боеприпас не получилось вывезти и уничтожить на полигоне. Поэтому бомбу решили взорвать на месте падения.



Изначально местным жителям сообщали, что подрыв назначен на 12:00 сегодняшнего дня, 4 апреля. В связи с этим в районе отключили газ и свет, а часть жителей Штеровки эвакуировали.



В одном из чатов Хрустального несколько жителей сообщили, что сегодня около 15:00 получили смс с предупреждением о необходимости открыть окна в связи с подрывом бомбы.

Как сообщили «Новостям Донбасса» местные жители, подрыв действительно произошел в 15:00. Многих людей громкий взрыв застал врасплох, так как они думали, что полуторатонный боеприпас уничтожили в полдень.



Какие последствия на улицах, которые были рядом с эпицентром взрыва, пока неизвестно.

Кроме того, по неподтвержденной информации, которая есть в распоряжении «Новостей Донбасса» российские авиабомбы также упали возле Фащевки и Красной Поляны на оккупированной Луганщине.



В целом незапланированное падение российских авиабомб с УМПК (модулем управления и коррекции) - нередкое явление. Только в оккупированном Рубежном Луганской области известно о двух таких случаях.



Также падение авиабомбы фиксировали и в оккупированной Горловке.



При этом оккупационные власти зачастую замалчивают информацию о падении бомб — в СМИ она не попадает.



Нередко российские авиабомбы случайно падают и в Белгородской области РФ. В апреле 2023 года падение такой бомбы закончилось взрывом в Белогороде.