На окупованій Луганщині впала півторатонна авіабомба РФ. Її підірвали на місці

Чергове падіння авіабомби з російського військового літака відбулося на окупованій території Луганської області. Цього разу позаштатний схід боєприпасу стався в районі селища Штерівка під Хрустальним (раніше Красний Луч). Про це «Новинам Донбасу» повідомили місцеві жителі.



За їхніми словами, впала півторатонна авіабомба. Через такі габарити боєприпас не вдалося вивезти та знищити на полігоні. Тож вирішили підірвати на місці падіння.



Спочатку місцевим жителям повідомляли, що підрив призначений на 12:00 сьогоднішнього дня, 4 квітня. У зв'язку з цим у районі відключили газ та світло, а частину жителів Штерівки евакуювали.



В одному з чатів Хрустального кілька людей повідомили, що сьогодні близько 15:00 отримали смс із попередженням про необхідність відчинити вікна через підрив бомби.

Як повідомили «Новини Донбасу» місцеві жителі, підрив справді стався о 15:00. Багатьох людей гучний вибух застав зненацька, бо думали, що півторатонний боєприпас знищили опівдні.



Які наслідки вибуху на вулиця поруч з його епіцентром наразі невідомо.

Крім того, за непідтвердженою інформацією, яка є у розпорядженні «Новин Донбасу», російські авіабомби також впали біля Фащівки та Червоної Поляни на окупованій Луганщині.



Загалом незаплановане падіння російських авіабомб з УМПК (модулем управління та корекції) — не рідкісне явище. Лише в окупованому Рубіжному Луганській області відомо про два такі випадки.



Також падіння авіабомби фіксували і в окупованій Горлівці.



При цьому окупаційна влада найчастіше замовчує інформацію про падіння бомб — у ЗМІ вона не потрапляє.



Нерідко російські авіабомби випадково падають і у Бєлгородській області РФ. У квітні 2023 року падіння такої бомби закінчилося вибухом у Бєлогороді.