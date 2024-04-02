Авіабомба РФ впала неподалік вокзалу в окупованому Рубіжному

У тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області впала авіаційна бомба з російського винищувача неподалік залізничного вокзалу. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За словами глави регіону, про кількість жертв не повідомляють, всіх людей евакуювали.



Судячи з повідомлення у місцевому телеграм-каналі, інцидент з падінням бомби стався в неділю, 31 березня.



Лисогор нагадав, що нещодавно у регіоні був подібний прецедент.



«Минулого разу, коли люди повернулися до своїх будинків, вони недорахувалися багатьох цінних речей – фахівців, які працюють на місці, цікавив не тільки боєприпас», — резюмував він.



Раніше ми писали, що у Білгородській області в черговий раз зафіксовано випадок скидання бомб російською авіацією. Йдеться про дві 500-кілограмові авіаційні бомби з фугасною боєголовкою.