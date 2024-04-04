В Донецкой области — снова отключения света

Компания «Укрэнерго» ввела графики отключения света с 18:20 до 22:00 в шести областях. Среди них — Донецкая. Экономить электроэнергию теперь будут жители Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областей.



Причины применения ограничений — отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны.



«Объем ограничений является умеренным. Облэнерго в регионах будут распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей», — сообщили в «Укрэнерго».



Продолжают действовать ограничения энергоснабжения на Харьковщине и для промышленных потребителей в Кривом Роге.



На Донетчине за март графики отключения электроэнергии вводили несколько раз. Это связано с плачевными последствиями российских обстрелов по объектам украинской энергетики.