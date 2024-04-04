У Донецькій області — знову відключення світла

Компанія «Укренерго» запровадила графіки відключення світла з 18:20 до 22:00 у шести областях. Серед них — Донецька. Заощаджуватимуть електроенергію тепер мешканці Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської та Сумської областей.



Причини застосування обмежень — відсутність достатнього обсягу потужностей, що генерують, в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни.



«Обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть обсяг електроенергії, що є, рівномірно між чергами споживачів», — повідомили в «Укренерго».



Продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів у Кривому Розі.



На Донеччині за березень графіки відключення електроенергії запроваджували кілька разів. Це пов'язано з плачевними наслідками російських обстрілів щодо об'єктів української енергетики.