В оккупированном Донецке отключат отопление: дата

Во временно оккупированном Россией Донецке с сегодняшнего дня завершается отопительный сезон. Об этом сообщил глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин.



«С 1 апреля 2024 года отопительный сезон 2023-2024 в городе Донецке окончен», — написал он.



По словам Кулемзина, при повышении среднесуточной температуры до +8 на протяжении 5 суток отопительный сезон прекращается.

Ранее мы писали, что в Краматорске Донецкой области отопительный сезон завершился в ночь с 28 на 29 марта.



Кроме того, в Харькове и Херсоне отопительный сезон завершился 26 марта.