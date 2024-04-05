Оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами: силы ПВО сбили 13 российских целей

Силы ПВО сбили 13 БПЛА. Фото: Николай Олещук

Российская армия сегодня, 5 апреля, в очередной раз ударила по Украине ракетами и ударными дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили все БПЛА. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.



«Ночью 5 апреля 2024 года противник атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и тремя баллистическими ракетами «Искандер-М» (районы пусков Белгородская область – РФ.), а также 13-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/ 136» из мыса Чауда (оккупированный Крым)», — отметил он.



По информации Олещука, в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты все 13 «шахедов» в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях.



Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с военным руководством обеспечение защиты Харьковской, Сумской и южных регионов страны средствами противовоздушной обороны.