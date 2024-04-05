Армія РФ вночі вдарила по Покровську: п'ятьох людей поранено, серед них — підліток

Росіяни атакували Покровськ. Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські війська сьогодні вночі, 5 квітня, атакували Покровськ Донецької області. Унаслідок ударів п'ятеро мирних жителів поранені, серед них є підліток. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«Близько 03:00 війська РФ обстріляли Покровськ, поціливши по приватному сектору», — йдеться в повідомленні.





У відомстві зазначили, що тілесних ушкоджень зазнали четверо членів сім'ї, які під час обстрілу перебували вдома, зокрема, 70-річний чоловік, двоє жінок 65-ти і 46-ти років, а також 14-річний хлопчик. Крім того, від вибухів постраждав ще один місцевий житель 65-ти років.





У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, садна та контузії, усі зараз перебувають у медичному закладі.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



«Новини Донбасу» опублікували репортаж про життя у Покровську під ракетними атаками.



Раніше ми писали, що російська армія 5 квітня вкотре вдарила по Україні ракетами та ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили усі БПЛА.