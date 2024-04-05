За сутки четыре района Донетчины попали под обстрел оккупантов

Россияне ударили по Донетчине. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак повреждены десятки жилых домов и административных зданий, также есть жертвы. Об этом сообщил глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин.



По информации главы региона, ситуация в Донецкой области следующая:





Покровский район. В Дачном Кураховской громады повреждены 3 дома и складское помещение. В Покровске ранены 5 человек, повреждены 17 частных домов.





Краматорский район. В Лимане поврежден дом. В Николаевке Константиновской громады ранен человек, повреждены 4 дома.





Бахмутский район. В Нью-Йорке 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 37 домов и 2 админздания. В Часовоярской громаде повреждены 14 частных домов, 4 многоэтажки, промышленное здание, инфраструктурный объект и 2 нежилых помещения. В Северске повреждены 2 нежилых здания.



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