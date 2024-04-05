За добу чотири райони Донеччини потрапили під обстріл російських окупантів

Росіяни вдарили по Донеччині. Фото: Вадим Філашкін

За добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Унаслідок атак пошкоджено десятки житлових будинків та адміністративних будівель, також є жертви. Про це повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.



За інформацією голови регіону, ситуація в Донецькій області така:





Покровський район. У Дачному Курахівської громади пошкоджено 3 будинки і складське приміщення. У Покровську поранено 5 людей, пошкоджено 17 приватних будинків.





Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок. У Миколаївці Костянтинівської громади поранено людину, пошкоджено 4 будинки.





Бахмутський район. У Нью-Йорку 2 людини загинули і 2 поранено, пошкоджено 37 будинків і 2 адмінбудівлі. У Часовоярській громаді пошкоджені 14 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, промислова будівля, інфраструктурний об'єкт і 2 нежитлові приміщення. У Сіверську пошкоджено 2 нежитлові будівлі.



Раніше ми писали, що Російська армія 5 квітня вкотре вдарила по Україні ракетами та ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили усі БПЛА.