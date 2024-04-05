В Покровске Донецкой области приостановлена работа паспортного стола

Работа паспортного стола в Покровске приостановлена по техническим причинам

Работа паспортного стола в Покровске Донецкой области приостановлена по техническим причинам. Об этом сегодня сообщила Государственная миграционная служба в Донецкой области.

«Информируем жителей Донецкой области, что Покровский отдел ГУГМС в Донецкой области с 5 апреля 2024 по техническим причинам приостанавливает свою работу», — говорится в сообщении.

В Миграционной службе отметили, что о возобновлении работы подразделения будет сообщено дополнительно.

Более подробную информацию жители региона могут получить по телефону «горячей линии» (095) 538-57-03 или на официальной странице Миграционной службы Донецкой области в социальной сети Facebook, говорится в сообщении.

Напомним, с 15 января Центр предоставления административных услуг в Покровске Донецкой области возобновил прием документов для оформления, обмена и выдачи паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Ранее также сообщалось, что с 20 февраля в Краматорске возобновил работу паспортный стол.