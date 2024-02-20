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В Краматорске возобновил работу паспортный стол

20 февраля 2024, 11:26

В Краматорске возобновил работу паспортный стол

В Краматорске снова заработал паспортный стол. Фото: Миграционная служба Украины В Краматорске снова заработал паспортный стол. Фото: Миграционная служба Украины

Миграционная служба Донецкой области сегодня сообщила о возобновлении предоставления услуг паспортного стола в Краматорске.

Отмечается, что Краматорский отдел ГУГМС Украины в Донецкой области возобновил предоставление следующих бесплатных административных услуг: вклеивание фотографии в паспорт гражданина Украины в форме книжечки (образца 1994 года) по достижению соответствующего возраста; продление срока действия паспорта гражданина Украины для выезда за границу, срок действия которого истек; внесение в паспорт гражданина Украины для выезда за границу информации о несовершеннолетних детях.

Краматорский отдел предоставляет административные услуги гражданам по следующим дням: вторник, среда, четверг, пятница — с 09:00 до 17:00; суббота — с 09:00 до 15:45. Выходные дни: воскресенье, понедельник.

В сообщении также указывается, что вклеить фотографию в паспорт гражданина Украины в форме книжечки можно, обратившись в любое работающее подразделение ГМС Украины лично с документами.

Более подробная информация — по телефону «горячей линии» ГУГМС в Донецкой области: (095) 538-57-03.

«При воздушной тревоге предоставление админуслуг прекращается. Не игнорируйте воздушные тревоги, берегите себя и своих близких!», — подчеркнули в миграционной службе.

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