У Покровську Донецької області призупинено роботу паспортного столу

Роботу паспортного столу в Покровську призупинено з технічних причин

Роботу паспортного столу в Покровську Донецької області призупинено з технічних причин. Про це сьогодні повідомила Державна міграційна служба у Донецькій області.

«Інформуємо жителів Донецької області, що Покровський відділ ГУДМС у Донецькій області з 5 квітня 2024 року з технічних причин призупиняє свою роботу», — йдеться у повідомленні.

У Міграційній службі зазначили, що про відновлення роботи підрозділу буде повідомлено додатково.

Більш детальну інформацію мешканці регіону можуть отримати за телефоном «гарячої лінії» (095) 538-57-03 або на офіційній сторінці Міграційної служби Донецької області у соціальній мережі Facebook, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 15 січня Центр надання адміністративних послуг у Покровську Донецької області відновив прийом документів для оформлення, обміну та видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Раніше також повідомлялося, що з 20 лютого в Краматорську відновив роботу паспортний стіл.