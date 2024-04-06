Последствия обстрелов Донетчины за сутки: снаряды попали по Славкурорту и жилым домам

Армия РФ атаковала 13 населенных пунктов Донетчины за сутки. Как сообщалось, ранены 7 мирных жителей.



За 5 апреля российские войска нанесли 1842 удара по области, сообщили в полиции.



Обстрелам подверглись города Зализне, Курахово, Покровск, поселки Нью-Йорк, Удачное, Щербиновка, села Берестки, Богоявленка, Дачное, Карловка, Новое, Предтечино, Пушкино.

Повреждено 83 гражданских объекта — 55 жилых домов, админздания, 10 торговых павильонов, предприятие, транспортные средства.

Кроме этого в ночь на субботу, 6 апреля, российские войска обстреляли Славянск. Под ударом оказалась территория Славкурорта. Об этом заявил глава Славянской военной администрации Вадим Лях.



Частично разрушено здание грязелечебницы.

В Донецкой областной военной администрации отметили, что в Часовоярской громаде повреждены 13 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. В Торецкой громаде в Нью-Йорке повреждены 5 домов и админздание, в Железном — админздание, в Щербиновке — частный дом. В Северске повреждено нежилое сооружение.

С линии фронта эвакуированы 437 человек, в том числе 16 детей.