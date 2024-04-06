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Харьков атаковали российские дроны: минимум 6 погибших и 11 раненых

06 апреля 2024, 08:42

Харьков атаковали российские дроны: минимум 6 погибших и 11 раненых

Харьков атаковали российские дроны: минимум 6 погибших и 11 раненых

Харьков теперь регулярно подвергается мощным ракетным ударам и атакам беспилотников со стороны российской армии. В результате ночного налета дронов по Шевченковскому району 6 погибших и 11 раненых, сообщил городской голова Игорь Терехов.

«"Прилет" "шахедов" пришелся по жилой застройке — повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и авто», — сообщил Терехов.

В Национальной полиции сообщили о 8 раненых, среди которых две женщины 25 и 52 лет, шесть мужчин в возрасте от 23 до 76 лет.

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