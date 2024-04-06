Наслідки обстрілів Донеччини за добу: снаряди вдарили по Славкурорту та житловим будинкам

Армія РФ атакувала 13 населених пунктів Донеччини за добу. Як повідомлялося, поранено 7 мирних жителів.



За 5 квітня російські війська завдали 1842 удари по області, – повідомили в поліції.



Обстріляли міста Залізне, Курахове, Покровськ, селища Нью-Йорк, Вдале, Щербинівка, села Берестки, Богоявленка, Дачне, Карлівка, Нове, Предтечине, Пушкіне.

Пошкоджено 83 цивільні об'єкти: 55 житлових будинків, адмінбудівлі, 10 торгових павільйонів, підприємство, транспортні засоби.

Крім цього, в ніч проти суботи, 6 квітня, російські війська обстріляли Слов'янськ. Удару зазнала територія Славкурорту. Про це заявив голова Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях.



Частково зруйновано будівлю грязелікарні.

У Донецькій обласній військовій адміністрації зазначили, що у Часовоярській громаді пошкоджено 13 приватних будинків, багатоповерхівку та промислову будівлю. У Торецькій громаді у Нью-Йорку пошкоджено 5 будинків та адмінбудівлю, у Залізному — адмінбудівлю, у Щербинівці — приватний будинок. У Сіверську пошкоджено нежитлову споруду.

З лінії фронту евакуйовано 437 осіб, у тому числі 16 дітей.