Ночная атака РФ по Украине: сбито 28 дронов и 3 ракеты

Войска РФ в ночь на 6 апреля атаковали Украину несколькими группами боевых беспилотников и ракетами.



Силы обороны сбили две ракеты Х-101/Х-555, один «Калибр» и 28 дронов «Shahed» («Шахед»). Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.



Всего было запущено по Украине 32 ударных дрона.

Также РФ атаковала шестью ракетами различных типов: тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области, двумя крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации из Саратовской области и одной крылатой ракетой «Калибр» из акватории Черного моря.



Наиболее сильно в результате атаки дронов пострадал Харьков.