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«Белый ангел» помог трем пенсионерам выехать из села на Донетчине после того, как они остались без жилья

06 апреля 2024, 16:35

«Белый ангел» помог трем пенсионерам выехать из села на Донетчине после того, как они остались без жилья

В селе Редкодуб Донецкой области во время обстрела трое жителей потеряли жилье. Через несколько часов правоохранители доставили чудом уцелевших людей в безопасное место. В полиции показали, как экипаж «Белого Ангела» эвакуировал трех пенсионеров.

В результате российского обстрела дом, где жили 67-летний мужчина, 70-летняя женщина и 97-летний дедушка, остался без крыши и окон.

Люди, которые чуть не погибли в своем доме, обратились за помощью в полицию.

Правоохранители на бронированном автомобиле отвезли семью с маломобильным мужчиной в Лиман. Оттуда жители направились к родственникам на Житомирщину.

Кроме этого «Белый Ангел» помогает местным жителям продуктами питания. Например, в Поселке горское проживают 150 человек. Сейчас село находится вплотную к линии боевых действий и оказалось на грани гуманитарной катастрофы. 

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