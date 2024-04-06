«Белый ангел» помог трем пенсионерам выехать из села на Донетчине после того, как они остались без жилья

В селе Редкодуб Донецкой области во время обстрела трое жителей потеряли жилье. Через несколько часов правоохранители доставили чудом уцелевших людей в безопасное место. В полиции показали, как экипаж «Белого Ангела» эвакуировал трех пенсионеров.



В результате российского обстрела дом, где жили 67-летний мужчина, 70-летняя женщина и 97-летний дедушка, остался без крыши и окон.



Люди, которые чуть не погибли в своем доме, обратились за помощью в полицию.



Правоохранители на бронированном автомобиле отвезли семью с маломобильным мужчиной в Лиман. Оттуда жители направились к родственникам на Житомирщину.



Кроме этого «Белый Ангел» помогает местным жителям продуктами питания. Например, в Поселке горское проживают 150 человек. Сейчас село находится вплотную к линии боевых действий и оказалось на грани гуманитарной катастрофы.