«Білий янгол» допоміг трьом пенсіонерам виїхати з села на Донеччині після того, як вони залишились без житла

У селі Рідкодуб Донецької області під час обстрілу троє мешканців втратили житло. За кілька годин правоохоронці доправили дивом уцілілих людей у безпечне місце. У поліції показали, як екіпаж «Білого Янгола» евакуював трьох пенсіонерів.



Внаслідок російського обстрілу будинок, де жили 67-річний чоловік, 70-річна жінка та 97-річний дідусь, залишився без даху та вікон.



Люди, які мало не загинули у своєму будинку, звернулися за допомогою до поліції.



Правоохоронці на броньованому автомобілі відвезли родину із маломобільним чоловіком до Лимана. Звідти мешканці попрямували до родичів на Житомирщину.



Крім цього, «Білий Янгол» допомагає місцевим жителям продуктами. Наприклад, у селищі Торське проживають 150 осіб. Нині село перебуває впритул до лінії бойових дій та опинилося на межі гуманітарної катастрофи.