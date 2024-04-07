Російські окупанти атакували три райони на Донеччині: пошкоджено житлові будинки

За добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та адміністративну будівлю. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Ситуація у регіоні така:
Покровський район. У Кераміку Очеретинської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Красногорівці 1 людина загинула і 1 поранена. У Курахівці 4 людини загинули і 1 поранена, обстріляні Курахове і Дачне.
Краматорський район. У Лиманській громаді росіяни обстріляли Терни, Торське і Ямполівку. У Костянтинівці пошкоджено 3 приватні будинки.
Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено будинок, у Сіверську — 3 будинки і 2 нежитлові споруди. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Федорівка.
Раніше ми писали, що на Донеччині за 6 квітня російські окупанти обстріляли населені пункти. В результаті атак п'ятеро цивільних убиті, також відомо про трьох постраждалих.