Спецназовцы ударили дроном по машине с российскими офицерами: есть жертвы

Украинские военнослужащие на востоке Украины с помощью FPV-дрона атаковали автомобиль российских военных. Есть жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе Центра специального назначения НГУ «Омега».



«На восточном направлении бойцы 2 штурмового отряда Центра специального назначения «ОМЕГА» во время аэроразведки обнаружили гражданское авто, двигавшееся в направлении вражеских позиций», - говорится в сообщении.



Как стало известно, в автомобиле находились российские военные, а именно — офицеры одного из российских подразделений.



«Как итог — один был ликвидирован, еще один ранен», — резюмировали в ведомстве.





