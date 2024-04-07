Спецпризначенці вдарили дроном по машині з російськими офіцерами: є жертви

Українські військовослужбовці на сході України за допомогою FPV-дрону атакували автомобіль російських військових. Є жертви. Про це повідомили у пресслужбі Центру спеціального призначення НГУ «Омега».



«На східному напрямку бійці 2 штурмового загону Центру спеціального призначення «ОМЕГА» під час аеророзвідки виявили цивільне авто, що рухалося у бік ворожих позицій», — йдеться у повідомленні.



Як стало відомо, в автомобілі були російські військові — офіцери одного з російських підрозділів.



«Як підсумок один був ліквідований, ще один поранений», — резюмували у відомстві.





