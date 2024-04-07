У Міноборони РФ заявили про атаку БПЛА у Бєлгородській області

У російській Бєлгородській області сьогодні, 7 квітня, відбулася атака дронів. Відомо, що сили протиповітряної оборони нібито збили один БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



«Близько 14:30 припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



Наголошується, що черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області.



Раніше ми писали, що Бєлгородська область вкотре була обстріляна 3 квітня. Внаслідок цього є пошкодження.