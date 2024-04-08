Оккупанты за сутки обстреляли три района Донетчины: повреждены дома

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Ситуация в регионе следующая:



Покровский район. В Очеретинской громаде разрушен дом в Соколе. В Марьинской громаде ранен человек в Елизаветовке. В Курахово поврежден дом, еще один — в Прогрессе Гродовской громады.





Краматорский район. В Лиманской громаде обстреляны Торское и Терны. В Стародубовке Николаевской громады повреждены 5 домов.

Бахмутский район. В Звановской громаде обстреляны Переездное и Верхнекаменское.



Ранее мы писали, что за 7 апреля российские войска в очередной раз обстреляли Донецкую область, убив мирного жителя в населенном пункте Часов Яр.



