Росіяни за добу обстріляли три райони Донеччини: пошкоджено будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Ситуація у регіоні така:



Покровський район. В Очеретинській громаді зруйновано будинок у Соколі. У Мар'їнській громаді поранено людину у Єлизаветівці. У Кураховому пошкоджено будинок, ще один — у Прогресі Гродівської громади.





Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Торське і Терни. У Стародубівці Миколаївської громади пошкоджено 5 будинків.

Бахмутський район. У Званівській громаді росіяни обстріляли Переїзне і Верхньокам'янське.



Раніше ми писали, що за 7 квітня російські війська вкотре обстріляли Донецьку область, вбивши мирного мешканця у населеному пункті Часів Яр.



