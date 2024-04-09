В районе Новомихайловки ВСУ уничтожили 18 единиц российской техники за три дня — видео

Минус 18 единиц техники РФ в районе Новомихайловки. Фото: кадр из видео

ВСУ уничтожили 18 единиц техники оккупантов за три дня в районе Новомихайловки. Видео опубликовала 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада.



«За прошедшие трое суток Таврические десантники, отражая штурмы, лишили россиян 18-ти единиц техники. 3 танка - уничтожены, 1 - подбит. Сгорело 8 боевых бронированных машин, еще 7 выведены из строя. Несколько десятков оккупантов денацификацию прошли успешно и больше не узнают целей "СВО"», — говорится в сообщении 79 ОДШБр.



Напомним, украинские военнослужащие в течение двух суток в районе Новомихайловки уничтожили три танка российских оккупантов, кроме того, ликвидировали четыре боевые ББМ.



Ранее на Авдеевской оси, украинские защитники отразили шесть атак в окрестностях сел Бердичи, Уманское и Невельское.