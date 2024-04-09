Силы обороны Украины отразили шесть атак на Авдеевском направлении

Работа наших танкистов 11 ОМПБ «Киевская Русь» по позициям РФ. Фото: кадр из видео

На Авдеевской оси, украинские защитники отразили шесть атак в окрестностях сел Бердичи, Уманское и Невельское, сообщил в своем отчете Генштаб ВСУ.



«При поддержке с воздуха оккупанты пытались выбить украинские войска с позиций», — уточнили в оборонном ведомстве.



Там также отметили, что за прошедшие сутки Силы обороны ранили или уничтожили более 850 российских оккупантов, 23 танков и 30 артсистем.



Ранее было опубликовано видео с работой наших танкистов 11 ОМПБ «Киевская Русь» 59-й Бригады им. Якова Гандзюка в селе Первомайское.



Этот населенный пункт расположен в 20 км от Донецка, на кадрах запечатлена работа украинского танка по позициям российских оккупантов.



Напомним, 9 апреля, два БПЛА атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области.