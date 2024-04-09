В районі Новомихайлівки ЗСУ знищили за три дні 18 одиниць російської техніки

Мінус 18 одиниць техніки РФ у районі Новомихайлівки. Фото: кадр із відео

ЗСУ знищили 18 одиниць техніки окупантів за три дні в районі Новомихайлівки. Відео опублікувала 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада.



«За минулі три доби Таврійські десантники, відбиваючи штурми, позбавили росіян 18 одиниць техніки. 3 танки - знищено, 1 - підбито. Згоріло 8 бойових броньованих машин, ще 7 виведено з ладу. Кілька десятків окупантів денацифікацію пройшли успішно і більше не дізнаються про цілі "СВО"», — йдеться у повідомленні 79 ОДШБр.



Нагадаємо, українські військовослужбовці протягом двох діб у районі Новомихайлівки знищили три танки російських окупантів, крім того, ліквідували чотири бойові ББМ.



Раніше на Авдіївській осі, українські захисники відбили шість атак на околицях сіл Бердичі, Уманське та Невельське.