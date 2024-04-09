«Шахтар» віддав понад три мільйони гривень на гуманітарні проєкти та підтримку української армії

ФК «Шахтар» (Донецьк) та благодійний фонд клубу Shakhtar Social за березень 2024 року надали 3 740 190 гривень на гуманітарні проєкти та підтримку української армії.



«Зокрема ці кошти були спрямовані на допомогу військовим, сім'ям, які постраждали від війни, ліквідацію наслідків бойових дій, а також на розвиток дитячого футболу», — пояснили в донецькому клубі.



Раніше у лютому на аналогічні цілі клуб та фонд виділили 3,3 мільйони гривень. Протягом перших трьох місяців 2024 року на допомогу було направлено 9 175 898 гривень.



Нагадаємо, Донецький «Шахтар» з рахунком 4:1 розгромив одеський «Чорноморець» у півфіналі Кубка України 2023/24.