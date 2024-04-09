Немецкий аналитик сообщил, что российские войска вошли в Красногоровку. Украинские эксперты это опровергли

Российские оккупационные войска вошли в город Красногоровка Донецкой области. Об этом сообщил эксперт немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, изучивший видеозаписи сражения. Украинский военно-аналитический ресурс DeepState эту информацию не подтверждает.
Красногоровка находится в 20 километрах к западу от Донецка близ села Старомихайловка. До войны в городе жили около 15 тысяч человек.
В Bild сообщают, что, судя по кадрам с места событий, российские войска вошли туда на бронетехнике с юго-востока из-под Марьинки, перейдя ж/д линию.
«Пока не появятся доказательства обратного, приходится предполагать, что Россия успешно высадила десятки солдат на юге Красногоровки и теперь занимает несколько жилых районов южнее и севернее ж/д путей», — пишет Рёпке.
В то же время эксперты DeepState опубликовали видео, на котором видно отражение штурма российских военных южнее Красногоровки.
«На кадрах можно увидеть необычный танк, который обшит металлическими пластинами. И что не менее важно — он как-то выжил и смог убежать. Креативность в российско-украинской войне набирает обороты», — пишет украинский военно-аналитический ресурс.
Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты активизировались на Бахмутском направлении.