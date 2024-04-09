Німецький аналітик повідомив, що російські війська увійшли до Красногорівки. Українські експерти це спростували

Російські війська активно штурмують Красногорівку Донецької області. Фото: Bild

Російські окупаційні війська увійшли до міста Красногорівка Донецької області. Про це повідомив експерт німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, який вивчив відеозаписи бою. Український військово-аналітичний ресурс DeepState цю інформацію не підтверджує.

Красногорівка знаходиться за 20 кілометрів на захід від Донецька поблизу села Старомихайлівка. До війни у місті жили близько 15 тисяч людей.

У Bild повідомляють, що, судячи з кадрів з місця подій, російські війська увійшли туди на бронетехніці з південного сходу з-під Мар'їнки, перейшовши залізничну лінію.

«Поки не з'являться докази зворотного, доводиться припускати, що Росія успішно висадила десятки солдатів на півдні Красногорівки і тепер займає кілька житлових районів на південь і на північ від залізничних шляхів», — пише Репке.

У той же час експерти DeepState опублікували відео, на якому видно відбиття штурму російських військових на південь від Красногорівки.

«На кадрах можна побачити незвичайний танк, який обшитий металевими пластинами. І що не менш важливо, він якось вижив і зміг втекти. Креативність у російсько-українській війні набирає обертів», — пише український військово-аналітичний ресурс.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку.