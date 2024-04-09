Россияне казнили 54 украинских военнопленных — Офис генпрокурора

С начала полномасштабной войны Россия казнила 54 украинских военнопленных. Офис Генерального прокурора имеет 27 уголовных производств по фактам казни. Об этом сообщили в пресс-службе Офисе генерального прокурора.



Руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов прокомментировал недавний расстрел украинских военнослужащих на Херсонщине. По его словам, предварительно подтверждено, что преступление произошло возле Крынок Херсонской области, но детали еще проверяются. Юрий Белоусов призвал помнить о близких и не озвучивать преждевременно имена погибших.



«По этому факту и предыдущим мы отрабатываем также командование, несущее ответственность за такие действия. Речь идет не только о командирах подразделений, но и о высшем военно-политическом руководстве. Потому что это – не единичный случай, а свидетельство политики России», — отметил он.



Случаи казней украинских военнопленных фиксируются с марта 2022 года. Суд уже вынес приговор первому российскому военному за казнь защитника в Черниговской области. Расследование усложняет тот факт, что у прокуроров и следователей обычно нет доступа к месту преступления или возможности осмотреть тело.



Ранее сообщалось, что в районе села Крынки на левобережье Херсонской области российские оккупанты расстреляли украинских военных, которые сдались в плен. Офис Генерального прокурора Украины сообщил, что начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.



Напомним, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) обнародовала новые данные о пытках украинских военнопленных в плену и резком росте количества достоверных сообщений о казнях захваченных украинских военнопленных.



