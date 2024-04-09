Росіяни стратили 54 українських військовополонених — Офіс Генпрокурора

З початку повномасштабної війни Росія стратила 54 українських військовополонених. Офіс Генпрокурора має 27 кримінальних проваджень за фактами страти. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора України.



Керівник Департаменту протидії злочинам, скоєним за умов збройного конфлікту, Юрій Білоусов прокоментував нещодавній розстріл українських військовослужбовців на Херсонщині. За його словами, попередньо підтверджено, що злочин стався біля Кринок Херсонської області, але подробиці досі перевіряються. Юрій Білоусов закликав пам'ятати про близьких та не озвучувати передчасно імена загиблих.



«За цим фактом та попереднім ми відпрацьовуємо також командування, яке несе відповідальність за такі дії. Йдеться не лише про командирів підрозділів, а й про найвище військово-політичне керівництво. Адже це – не поодинокий випадок, а свідчення про політику Росії», – зазначив він.



Випадки страт українських військовополонених фіксуються з березня 2022 року. Суд вже ухвалив вирок першому російському військовому за страту захисника у Чернігівській області. Розслідування ускладнює той факт, що прокурори і слідчі зазвичай не мають доступу до місця злочину або змоги оглянути тіло.



Раніше повідомлялося, що у районі села Кринки на лівобережжі Херсонської області російські окупанти розстріляли українських військових, які здалися в полон. Офіс Генерального прокурора України повідомив, що розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.



Нагадаємо, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) оприлюднила нові дані про катування українських військовополонених у полоні та різке зростання кількості достовірних повідомлень про страти захоплених українських військовополонених.



