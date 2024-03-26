Оккупанты продолжают истязать и казнить украинских военнопленных — ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) обнародовала новые данные о пытках украинских военнопленных в плену и резком росте количества достоверных сообщений о казнях захваченных украинских военнопленных.



В докладе ММПЧУ о ситуации с правами человека в Украине за декабрь, январь и февраль приводится информация об интервью из 60 недавно освобожденных украинских военнопленных.



«Практически во время каждого интервью с украинскими военнопленными говорилось, что украинских военнопленных пытают российские военнослужащие и должностные лица, применяя избиения, электрический ток, угрозы расстрела, пытки продолжительным пребыванием в неудобном положении и имитации расстрела. Сексуальное насилие совершалось в отношении более половины военнопленных», — заявила глава ММПЧУ Даниэль Белль.



Военнопленные утверждали, что не имели возможности общаться со своими семьями, также у них отсутствовало удовлетворительное питание и медицинская помощь.



Полученные данные подтверждают ранее установленные практики пыток, жестокого обращения, смертей в плену, содержания под стражей без связи с внешним миром, насильственных исчезновений и ужасающих условий содержания пленных. Свидетельства украинских военнослужащих, попавших в плен недавно и освобожденных, указывают на то, что эти практики продолжаются.



Кроме этого, ММПЧУ задокументировала достоверные сообщения о казни не менее 32 украинских военнопленных в 12 отдельных случаях в период с декабря 2023 по февраль 2024 года, что значительно больше, чем за любой из предыдущих периодов. ММПЧУ провела независимую верификацию трех из упомянутых случаев.



Доклад ММПЧУ содержит информацию об интервью с 44 российскими военнопленными, находящимися в украинском плену, отметив, что, несмотря на отсутствие заявлений о пытках в официальных местах интернирования российских военнопленных, некоторые из них предоставили достоверные свидетельства о пытках и жестоком обращении. местах их временного пребывания после эвакуации с поля боя.



Кроме того, оккупанты применяют насилие не только к украинским военным, но и к гражданскому населению. В течение трехмесячного периода количество жертв среди гражданского населения оставалось высоким: из-за насилия, связанного с конфликтом, погибли 429 гражданских лиц, еще 1 374 были ранены.



Ранее мы писали, что в Украине почти 30 тысяч человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах или теми, кого незаконно лишили свободы из-за полномасштабного вторжения России.