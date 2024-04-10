Константиновка: Ночью оккупанты обстреляли район ж/д вокзала

Россияне нанесли очередной удар по территории железнодорожного вокзала в Константиновке Донецкой области. Фото: Типичная Константиновка/Тelegram

В ночь на 10 апреля российские оккупанты снова нанесли удары по Константиновке. В этот раз атаке подверглась территория возле железнодорожного вокзала. Об этом сообщил Тelegram-канал «Типичная Константиновка».

«Российские террористические войска добили ж/д», — отметили на канале.

Официальной информации о пострадавших на этот час нет.

Железнодорожный вокзал в Константиновке уже неоднократно подвергался обстрелам оккупантов. В результате одной из последних атак было практически полностью разрушено главное здание вокзала.

Ранее сообщалось, что вчера, 9 апреля, около 11:30 российские войска обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате этой атаки обрушился подъезд 2-этажного дома, погиб человек. Также сообщался двух раненых. Под завалами могут находиться женщина с ребёнком.