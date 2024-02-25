Массированный удар по Константиновке: повреждены вокзал, храм, школы и магазины

Оккупанты атаковали Константиновку. Фото: полиция

В результате сегодняшнего обстрела со стороны оккупантов по Константиновке Донецкой области есть значительные повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции и местном Telegram-канале.



«Сегодня после полуночи, россия нанесла массированный удар по Константиновке, предварительно ракетами С-300», — говорится в сообщении.

В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры: здание железнодорожного вокзала, храм, два частных и 12 многоквартирных домов, 21 магазин, 19 торговых павильонов, три учебных заведения, 2 админздания, почта и киоск.

Сообщается, что российская ракета попала по школе, в которой жили переселенцы. Информация о погибших не поступала.

Напомним, 25 февраля в Константиновке одна женщина получила ранения, она травмировалась от взрывной волны в результате выбитого оконного стекла.