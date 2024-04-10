Костянтинівка: Вночі окупанти обстріляли район залізничного вокзалу

Росіяни завдали чергового удару по території залізничного вокзалу в Костянтинівці Донецької області. Фото: Типова Костянтинівка/Telegram

У ніч на 10 квітня російські окупанти знову завдали ударів по Костянтинівці. Цього разу під атакою опинилася територія біля залізничного вокзалу. Про це повідомив Тelegram-канал «Типова Костянтинівка».

«Російські терористичні війська добили залізницю», — зазначили на каналі.

Офіційної інформації про постраждалих на цей час немає.

Залізничний вокзал у Костянтинівці вже неодноразово зазнавав обстрілів окупантів. Внаслідок однієї з останніх атак було практично повністю зруйновано головну будівлю вокзалу.

Раніше повідомлялося, що вчора, 9 квітня, близько 11:30 російські війська обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок цієї атаки обрушився під'їзд 2-поверхового будинку, загинула людина. Також повідомлялося про двох поранених. Під завалами можуть бути жінка з дитиною.