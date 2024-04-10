Авіаудар по Костянтинівці: кількість загиблих зросла, серед них є дитина

Число загиблих після вчорашньої атаки на Костянтинівку значно зросло. Таким чином, троє людей загинули, ще двоє – отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Рятувальники дістали з-під завалів двох загиблих, серед них є дитина. Зокрема, жінка 1981 року народження та хлопчик 2011 року народження.
Крім того, було вилучено тіло першого загиблого чоловіка 1964 року народження.
Аварійно-рятувальні роботи завершено.
Раніше ми писали, що 9 квітня російська авіація влучила у двоповерхівку у місті Костянтинівка, внаслідок чого сталася її часткова руйнація.