Авіаудар по Костянтинівці: кількість загиблих зросла, серед них є дитина

Росіяни обстріляли Костянтинівку. Фото: ДСНС

Число загиблих після вчорашньої атаки на Костянтинівку значно зросло. Таким чином, троє людей загинули, ще двоє – отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Рятувальники дістали з-під завалів двох загиблих, серед них є дитина. Зокрема, жінка 1981 року народження та хлопчик 2011 року народження.







Крім того, було вилучено тіло першого загиблого чоловіка 1964 року народження.

Аварійно-рятувальні роботи завершено.



Раніше ми писали, що 9 квітня російська авіація влучила у двоповерхівку у місті Костянтинівка, внаслідок чого сталася її часткова руйнація.