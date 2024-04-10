В Херсонском районе из-за российского удара исчезло электроснабжение

Из-за российского удара по критической инфраструктуре юга страны исчезло электроснабжение в Херсонском районе. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



«Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы. Они уже начали подключать абонентов к сети. Пожалуйста, не включайте все устройства, чтобы не повредить энергосистеме», — написал глава местной ОВА.







Напомним, 22 марта, российские оккупационные войска обстреляли села Змиевка Бериславского района Херсонской области. Есть погибший.