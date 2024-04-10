У Херсонському районі через російський удар зникло електропостачання

Через російський удар по критичній інфраструктурі півдня країни зникло електропостачання у Херсонському районі. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи. Вони вже почали підʼєднувати абонентів до мережі. Будь ласка, не вмикайте одразу всі пристрої, щоб не зашкодити енергосистемі», - написав голова місцевої ОВД.







Нагадаємо, 22 березня російські окупаційні війська обстріляли село Зміївка Бериславського району Херсонської області. Є загиблий.