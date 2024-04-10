Еврокомиссия выделила Украине 4,5 млрд евро в марте: стало известно, когда будет второй транш помощи

Европейская комиссия сообщила о выплате Украине в марте 4,5 миллиардов евро в рамках промежуточного финансирования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Финансирование обеспечит необходимую ликвидность для функционирования государства, в частности, выплаты заработной платы, пенсий и предоставления основных государственных услуг, чтобы Украина могла продолжать концентрировать усилия на победе в войне.



«Второй транш предварительного финансирования в размере 1,5 млрд евро Украине предусмотрен в апреле при условии положительной оценки выполнения согласованных условий», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что международная организация по миграции (МОМ) выделила более 6 миллионов гривен для переселенцев из Луганщины, которые сейчас проживают в Ивано-Франковской области.