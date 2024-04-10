Єврокомісія виділила Україні 4,5 млрд євро у березні: стало відомо, коли буде другий транш допомоги

Європейська комісія повідомила про виплату Україні у березні 4,5 мільярди євро в межах проміжного фінансування. Про це повідомили у пресслужбі відомства.



Фінансування забезпечить необхідну ліквідність для функціонування держави, зокрема, державні зарплати, пенсії та надання основних державних послуг, щоб Україна могла продовжувати зосереджувати зусилля на перемозі у війні.



«Другий транш попереднього фінансування у розмірі 1,5 млрд євро Україні передбачений у квітні за умови позитивної оцінки виконання погоджених умов», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що міжнародна організація з міграції (МОМ) виділила понад 6 мільйонів гривень для переселенців із Луганщини, які зараз перебувають в Івано-Франківській області.