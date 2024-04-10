Депутата Дружковского горсовета подозревают в работе на ФСБ России

Депутат Дружковского городского совета собирал разведданные для оккупантов. Фото: Донецкая областная прокуратура

Руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий сообщил о подозрении действующему депутату Дружковского городского совета от запрещенной партии «ОПЗЖ» в коллаборационной деятельности. Об этом сегодня сообщает Донецкая областная прокуратура.

Отмечается, что с октября 2022 по март 2023 года чиновник вместе со своим знакомым собирали информацию военного характера для ФСБ РФ. Они ездили на автомобиле по городу и окрестностям и разведывали местонахождение подразделений Вооруженных сил Украины.

«Выявленные локации депутат фиксировал на фото, а отснятый материал его коллега передавал своим кураторам», — говорится в сообщении.

Дружковчанин прилагал усилия и для планирования собственного будущего – в случае оккупации города видел себя «заммэра».

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога.

Досудебное расследование проводит ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Ранее сообщалось, что СБУ не дала сбежать из Украины экснардепу-регионалу Лукьянову, финансировавшему ВПК России.