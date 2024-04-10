Депутата Дружківської міськради підозрюють у роботі на ФСБ Росії

Депутат Дружківської міської ради збирав розвіддані для окупантів. Фото: Донецька обласна прокуратура

Керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький повідомив про підозру чинному депутату Дружківської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ у колабораційній діяльності. Про це сьогодні, 10 квітня, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що з жовтня 2022 року по березень 2023 року чиновник спільно зі своїм знайомим збирав інформацію військового характеру для ФСБ РФ. Чоловіки їздили автомобілем містом та околицями і розвідували місцезнаходження підрозділів Збройних сил України.

«Виявлені локації депутат фіксував на фото, а відзнятий матеріал його колега передавав своїм кураторам», — йдеться у повідомленні.

Дружківець докладав зусиль і для планування власного майбутнього: у разі окупації міста бачив себе «заступником мера».

Нині йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави.

Досудове розслідування проводить ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.

Раніше повідомлялося, що СБУ не дала втекти з України екснардепу-регіоналу Лук'янову, який фінансував ВПК Росії.