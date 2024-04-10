Гиркина утвердили на должность командира взвода на Донбассе. Но мешает судимость

Боевик, бывший «министр обороны» группировки «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), которого в России осудили на четыре года колонии по обвинению в «экстремизме», еще в январе был утвержден на должность командира взвода одной из войсковых частей на оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщила его жена Мирослава Регинская.



Она также опубликовала документ от 26 января 2024 года, направленный, как следует из его текста, одной из российских войсковых частей военкому Москвы и начальнику столичного пункта отбора. В нем говорится что в части рассмотрели кандидатуру Гиркина на должность командира взвода и просят оформить документы и направить его в распоряжение командира.



Отправить Гиркина на военную службу попросила его защита, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Александра Молохова. Гиркин осужден по «экстремистской» статье — это означает, что по закону, принятому Владимиром Путиным 23 марта, он не сможет заключить контракт на военную службу.



Однако адвокат Гиркина Александр Молохов утверждает, что это возможно. «Защита считает, что, несмотря на принятие Госдумой недавно закона, запрещающего отправку на фронт осужденных по экстремистским статьям, правовая возможность для заключения военного контракта со Стрелковым существует», — сказал Молохов.



Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что «адвокат видит два выхода из ситуации — оправдательный приговор или помилование президентом». Апелляцию по делу Гиркина рассмотрят 15 мая.

Игорь Гиркин (Стрелков) — бывший «министр обороны» группировки «ДНР», экс-офицер Федеральной службы безопасности РФ, военныйпреступник.



В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Игоря Гиркина к пожизненному заключению по делу о сбитом в 2014 году на Донбассе малайзийском «Боинге», в результате чего погибли 298 человек.



После начала полномасштабного вторжения России в Украину Гиркин поддержал войну, но критиковал российское руководство за провалы на фронте. В январе 2024 года суд в Москве приговорил Гиркина к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к «экстремизму». Поводом для дела стали два поста в телеграм-канале, касавшиеся аннексированного Крыма и выплат военным из так называемой «ДНР».