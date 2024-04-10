Гіркіна затвердили на посаду командира взводу на Донбасі. Але заважає судимість

Бойовик, колишній «міністр оборони» угрупування «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), якого в Росії засудили до чотирьох років колонії за звинуваченням в «екстремізмі», ще в січні було затверджено на посаду командира взводу однієї з військових частин на окупованій території Донецької області. Про це повідомила його дружина Мирослава Регінська.



Вона також опублікувала документ від 26 січня 2024 року, спрямований, як випливає з його тексту, однією з російських військових частин військкому Москви та начальнику московському пункту відбору. У ньому йдеться про те, що в частині розглянули кандидатуру Гіркіна на посаду командира взводу і просять оформити документи і направити його в розпорядження командира.



Відправити Гіркіна на військову службу попросив його захист, повідомляє РБК з посиланням на адвоката Олександра Молохова. Гіркін засуджений за «екстремістською» статтею — це означає, що згідно із законом, ухваленим Володимиром Путіним 23 березня, він не зможе укласти контракт на військову службу.



Однак адвокат Гіркіна Олександр Молохов стверджує, що це можливо. «Захист вважає, що, незважаючи на ухвалення Держдумою нещодавно закону, який забороняє відправку на фронт засуджених за екстремістськими статтями, правова можливість для укладання військового контракту зі Стрєлковим існує», — сказав Молохов.



Телеграм-канал «Обережно, новини» пише, що «адвокат бачить два виходи із ситуації — виправдувальний вирок чи помилування президентом». Апеляцію у справі Гіркіна розглянуть 15 травня.

Ігор Гіркін (Стрєлков) — колишній «міністр оборони» угрупування «ДНР», ексофіцер Федеральної служби безпеки РФ, військовий злочинець.



У листопаді 2022 року Окружний суд Гааги заочно засудив Ігоря Гіркіна до довічного ув'язнення у справі про збитий у 2014 році на Донбасі малайзійський «Боїнг», внаслідок чого загинули 298 людей.



Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Гіркін підтримав війну, але критикував російське керівництво за провали на фронті. У січні 2024 року суд у Москві засудив Гіркінв на чотири роки колонії загального режиму у справі про публічні заклики до «екстремізму». Приводом для справи стали дві посади в телеграм-каналі, що стосувалися анексованого Криму та виплат військовим із так званої «ДНР».