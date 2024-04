В Минобороны США назвали атаки на НПЗ РФ «ударами по гражданским целям»

Помощница министра обороны США д-р Селести Волландер назвали атаки на российские НПЗ — «ударами по гражданским целям». Видео с ответом Волландер опубликовал украинский корреспондент «Голоса Америки» в Пентагоне Остап Ярыш.

Rep. Austin Scott: Why shouldn't Ukrainians attack the oil and gas infrastructure in Russia?



Assistant Secretary of Defense Dr. Celeste Wallander: We have concerns about striking at civilian targets. ... This is Ukraine's sovereign decision, but we express those concerns. pic.twitter.com/KXJMB7bWy5