В Минобороны США назвали атаки на НПЗ РФ «ударами по гражданским целям»

Помощница министра обороны США д-р Селести Волландер обеспокоена ударами по НПЗ РФ

Помощница министра обороны США д-р Селести Волландер назвали атаки на российские НПЗ — «ударами по гражданским целям». Видео с ответом Волландер опубликовал украинский корреспондент «Голоса Америки» в Пентагоне Остап Ярыш.

Rep. Austin Scott: Why shouldn't Ukrainians attack the oil and gas infrastructure in Russia?



Assistant Secretary of Defense Dr. Celeste Wallander: We have concerns about striking at civilian targets. ... This is Ukraine's sovereign decision, but we express those concerns. pic.twitter.com/KXJMB7bWy5 — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) April 10, 2024



«Мы обеспокоены ударами по гражданским целям. ...Это суверенное решение Украины, но мы выражаем эту озабоченность», — заявила Волландер.



На вопрос сенатора от Республиканской партии США Остина Скотта, почему, когда россияне бьют по нефтегазовой и энергетической инфраструктуре Украины, в администрации Байдена недовольны ответными ударами по российским НПЗ, помощница минобороны отметила, что это является одним из элементов европейской демократии.



В свою очередь республиканец Остин Скотт указал на то, что нельзя победить в войне, если не отвечать на удары.



«Мне кажется, мы должны уничтожить их», — добавил он.



Ранее, 11 апреля 2024 года, российская оккупационная армия вновь нанесла удар по объектам критической инфраструктуры Украины, выпустив более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов.