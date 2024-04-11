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В Минобороны США назвали атаки на НПЗ РФ «ударами по гражданским целям»

11 апреля 2024, 09:45

В Минобороны США назвали атаки на НПЗ РФ «ударами по гражданским целям»

Помощница министра обороны США д-р Селести Волландер обеспокоена ударами по НПЗ РФ Помощница министра обороны США д-р Селести Волландер обеспокоена ударами по НПЗ РФ

Помощница министра обороны США д-р Селести Волландер назвали атаки на российские НПЗ — «ударами по гражданским целям». Видео с ответом Волландер опубликовал украинский корреспондент «Голоса Америки» в Пентагоне Остап Ярыш. 


«Мы обеспокоены ударами по гражданским целям. ...Это суверенное решение Украины, но мы выражаем эту озабоченность», — заявила Волландер. 

На вопрос сенатора от Республиканской партии США Остина Скотта, почему, когда россияне бьют по нефтегазовой и энергетической инфраструктуре Украины, в администрации Байдена недовольны ответными ударами по российским НПЗ, помощница минобороны отметила, что это является одним из элементов европейской демократии. 

В свою очередь республиканец Остин Скотт указал на то, что нельзя победить в войне, если не отвечать на удары. 

«Мне кажется, мы должны уничтожить их», — добавил он.  

Ранее, 11 апреля 2024 года, российская оккупационная армия вновь нанесла удар по объектам критической инфраструктуры Украины, выпустив более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов. 

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